Berlijn wil betalen voor behandeling buitenlandse coronapatiënt

Duitsland wil de kosten gaan dekken van de behandeling van ernstig zieke buitenlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen.

Minister Jens Spahn van Volksgezondheid zegt dat in Europa ook in tijden van crisis zij aan zij wordt gestaan. Op de intensivecareafdelingen van Duitse ziekenhuizen liggen momenteel meer dan 200 ernstig zieke coronapatiënten uit andere EU-landen. Berlijn wil ziekenhuizen ook meer zekerheid bieden door zelf de kosten voor hun behandeling te dragen.Het kost waarschijnlijk zo'n 20 miljoen euro om de behandelkosten over te nemen van coronapatiënten die in hun eigen land niet meer terechtkonden, verwacht het ministerie van Spahn. De maatregel moet tot eind september van kracht blijven.