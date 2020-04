Toename aantal schietincidenten Nederland in 2019 maar minder doden

De politie heeft in 2019 bijna zeventig schietincidenten meer geregistreerd dan een jaar eerder.

Toestroom

Bij die 646 vuurwapenincidenten kwamen 31 mensen om het leven en raakten in 131 gevallen een of meerdere mensen gewond, meldt de politie in een jaaroverzicht. In 2018 ging het nog om 577 schietincidenten waarbij 34 mensen om het leven kwamen en 120 mensen gewond raakten.Ook stelde de politie een verdere stijging vast van het aantal incidenten met handgranaten: 61 incidenten met in totaal 82 handgranaten tegen 43 incidenten een jaar eerder. In 2017 ging het nog om 22 incidenten. De handgranaten worden regelmatig gebruikt als dreigmiddel.Volgens de politie neemt de toestroom van illegale vuurwapens naar ons land ondanks genomen maatregelen niet af. Vorig jaar zijn bijna 5700 vuurwapens in beslag genomen, vrijwel evenveel als een jaar eerder.De politie en het Openbaar Ministerie zeggen niet alleen te speuren naar het bezit van illegale vuurwapens, maar vooral naar handel daarin. Volgens de autoriteiten is "het niet zo dat vuurwapens op elke straathoek te koop zijn, maar het is relatief eenvoudig een wapen te kopen". Dankzij apps en internet weten handelaren en kopers elkaar steeds makkelijker te vinden. Veel wapens hebben ons land niet als eindbestemming. "Nederland is een belangrijk doorvoerland en speelt een belangrijke rol bij internationale wapenhandel", aldus politie en OM.In de strijd tegen illegale vuurwapens worden regelmatig inzamelacties gehouden, waarbij inlevering niet leidt tot strafvervolging. Bij een dergelijke actie in Rotterdam werden vorig jaar 262 wapens en ruim 600 kilo munitie ingeleverd.