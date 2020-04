Italië: 16 nieuwe Islamitische begraafplaatsen

Door de komst van de extra graven is de moslimgemeenschap in Italië weer in staat overleden familieleden op een religieus passende manier te begraven.

Dat meldt de Marokkaanse ambassadeur in Italië, Youssef Bella. Door de uitbraak van het coronavirus nam de vraag naar islamitische graven in het Zuid-Europese land aanzienlijk toe. De creatie van de nieuwe begraafplaatsen is het resultaat van de inzet van de Marokkaanse ambassade in Rome en een aantal Italiaanse NGO's, meldt Bella aan persbureau Maghreb Arab Press (MAP).





Door opgeschorte luchtverbindingen als gevolg van de virusuitbraak was het onmogelijk voor nabestaanden om overblijfselen van geliefden naar hun thuisland te repatriëren. Door de noodzaak nabestaanden in Italië te begraven ontstond een tekort aan islamitische graven in Italië





De nieuwe begraafplaatsen bevinden zich in de regio's Emilia-Romagna, Marche, Lombardije, Campania, Sicilië, Abruzzo, Sardinië, Piemonte, Veneto en Alto-Adige. Inwoners van de provincie Lombardije kunnen overledenen weer begraven op de begraafplaats van Milaan. De begraafplaats van Rome ontvangt Islamitische slachtoffers van COVID-19-slachtoffers uit het hele land.



Frankrijk

Ook in buurland Frankrijk is een gebrek ontstaan aan islamitische begraafplaatsen. De Franse Moslimraad (CFCM) heeft twee verzoeken ingediend bij de autoriteiten van het land om begraafplaatsen beschikbaar te stellen voor moslims die zijn gestorven aan de gevolgen van COVID-19. De CFCM is als gekozen orgaan de hoogste publieke vertegenwoordiger van de Franse moslims.





Volgens CFCM-voorman Mohamed Moussaoui zullen nabestaanden in angst en onzekerheid blijven leven als niet spoedig een oplossing komt voor het schrijnend tekort. "Vandaag worden we geconfronteerd met een ernstige crisis die om dringend optreden van de overheid vraagt", voegde Moussaoui toe.

© MAROKKO.NL 2020