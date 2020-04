Steeds meer Duitsers moeten mondkapje dragen

Steeds meer Duitse deelstaten en gemeenten verplichten hun inwoners om mondkapjes te dragen. De minister van Volksgezondheid van Baden-Württemberg sprak zich maandag uit voor zo'n maskerplicht.

Minister Manne Lucha is voor een verplichting om mond- en neusbedekking te dragen tijdens het winkelen, in het openbaar vervoer en op termijn ook tijdens schoolpauzes. Zo moet verdere verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan.Andere deelstaten hebben dergelijke regels al ingevoerd of gaan dat doen. Het gaat om Saksen, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Beieren. In die laatste deelstaat moeten mensen vanaf komende week hun mond en neus gaan bedekken in winkels en het openbaar vervoer.Ook sommige lokale overheden verplichten hun inwoners gezichtsbedekking te dragen. Zo gaat nu ook Münster in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen die plicht invoeren, berichten plaatselijke media. Eerder besloten ook Wolfsburg (Nedersaksen) en Jena (Thüringen) daar al toe.Van een landelijke plicht is nog geen sprake. Wel adviseert de overheid alle Duitsers om hun gezicht te bedekken in de openbare ruimte.