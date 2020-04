Vakbond signaleert toenemende depressieve klachten voetballers

Het aantal voetbalsters en voetballers met symptomen van depressie of angst is sterk toegenomen sinds de sport volledig stilligt door de coronapandemie.

Dat meldt de mondiale spelersvakbond FIFPro, die een onderzoek liet doen door het UMC in Amsterdam. Uit dat onderzoek blijkt dat 22 procent van de voetbalsters en 13 procent van de voetballers lijden aan depressieve klachten als desinteresse, gebrek aan eetlust en energie en weinig zelfrespect. Die percentages liggen veel hoger in vergelijking met het vorige soortelijke onderzoek uit december en januari, toen 11 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen symptomen van droefgeestigheid vertoonden.Het onderzoek wees uit dat 18 procent van de voetbalsters en 16 procent van de voetballers last hebben van angstsymptomen als zorgen of spanning.Het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam omvatte volgens FIFPro 1134 mannelijke spelers met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en 468 vrouwelijke spelers van gemiddeld 23 jaar, afkomstig uit zestien landen. Nederland zat niet in het onderzoek."Jonge sporters krijgen ineens te maken met sociaal isolement, een opschorting van hun beroepsleven en twijfels over hun toekomst", verklaart Vincent Gouttebarge de toenemende klachten. Hij is het medische hoofd van de mondiale vakbond."Sommigen kunnen die veranderingen wellicht niet goed het hoofd bieden en we moedigen hen aan om hulp te zoeken bij een persoon die ze vertrouwen of een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Het is positief dat de meerderheid van de ondervraagde spelers weet dat ze ergens heen kunnen als ze psychische problemen hebben", aldus Gouttebarge. "Dit toont aan dat het profvoetbal zich meer dan ooit bewust is van het belang van geestelijke gezondheid."