Merkel: nog lang niet klaar in coronacrisis

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft ten aanzien van de coronacrisis andermaal opgeroepen de grootste voorzichtigheid te betrachten. "We mogen ons geen moment al in veiligheid wanen.

Bedrieglijk

© ANP 2020

Het zou doodzonde zijn als we met open ogen op een terugval afstevenen", aldus Merkel na een vergadering van het crisiskabinet. Merkel benadrukte dat met harde maatregelen veel is bereikt en het reproductiegetal van de infectieketen onder de 1 is gedrongen. Die is nu 0,8, wat betekent dat tien besmette Duitsers nog maar acht anderen besmetten. De epidemie is daarmee op haar retour. Al verscheidene dagen zijn er ook meer genezen patiënten geregistreerd dan nieuwe besmettingsgevallen. "Maar we staan nog aan het begin en zijn nog lang niet klaar", voegde ze eraan toe.De bondskanselier raadde de regeringsleiders van de deelstaten aan de veiligheidsmaatregelen om de pandemie te bestrijden niet te vroeg en te vergaand te versoepelen. Ze zou willen dat de samen afgesproken speelruimte "zo krap mogelijk wordt benut en niet zo wijd mogelijk"."De situatie die we momenteel hebben, is bedrieglijk", vervolgde Merkel. "Want hoe de uitwerking zal zijn van de heropening van veel winkels zien we pas over veertien dagen, niet eerder."Maandag mochten kleine en middelgrote zaken tot een oppervlakte van 800 vierkante meter de deuren weer openen. De details verschillen per branche en per deelstaat. Ook kunnen in sommige delen van het land de eerste eindexamenklassen weer naar school. De strikte regels ten aanzien van contact en afstand houden blijven tot ten minste 3 mei van kracht.