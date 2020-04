Aantal coronadoden in staat New York stijgt met 478

Het aantal coronadoden in de staat New York is in 24 uur tijd opgelopen met 478, iets minder dan de dag ervoor en de geringste toename in meer dan twee weken.

Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo maandag bekendgemaakt. Het totaal aantal sterfgevallen in de zwaarst door het virus getroffen Amerikaanse staat kwam daarmee op 18.776. Dat is inclusief de ruim 3700 inwoners die in de stad New York vrijwel zeker zijn overleden door corona maar niet zijn getest. Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen nadert de 250.000.Cuomo zei in The New York Times te verwachten dat de infectiegraad weer gaat stijgen als het beter weer wordt en de mensen buiten actief worden. Hij beloofde dat de gezondheidsautoriteiten de verspreiding van het virus heel zorgvuldig zullen volgen totdat er een medicijn of vaccin is. Cuomo riep de federale overheid op meer steun te verlenen.Hij liet weten begrip te hebben voor de mensen die protesteerden tegen de lockdown om de verspreiding van het virus te beteugelen, maar zei dat opheffing van de restricties moet gebeuren op een manier die verdere uitbraken voorkomt. Cuomo reageerde nadat betogers zich in verscheidene hoofdsteden van staten in de VS hadden verzameld om beëindiging te eisen van de order thuis te blijven. Deskundigen zien die maatregel als een belangrijke voorwaarde om corona onder controle te krijgen, ook al is de economie erdoor tot stilstand gekomen."Je hebt geen demonstraties nodig om wie dan ook in dit land te overtuigen dat we weer aan het werk moeten, dat we de economie aan de gang moeten krijgen en dat we onze huizen uit moeten", aldus Cuomo.