Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 191

In de laatste 24 uur zijn nog eens twee mensen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid maandagavond. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 143.

De toename van nieuwe besmettingsgevallen leidde ertoe dat de regeringsraad zaterdag de noodtoestand met 30 dagen heeft verlengd. De verlengde maatregelen vervallen zoals gepland 20 april, rondom Lailat ul-Qadr tijdens de heilige vastenmaand Ramadan.

Door het toegenomen aantal dagelijkse tests worden besmettingen sneller gedetecteerd en is het sterftecijfer de afgelopen werken gedaald van 6,2% naar 4,7%. Het aandeel herstelde patiënten (11,5%) is toegenomen.





De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten in Marokko is 42 jaar. Personen tussen de 40 en 65 jaar worden echter het meest getroffen door het virus (38%). De gemiddelde leeftijd van herstelde patiënten is 48 jaar. De gemiddelde leeftijd onder mensen die door het virus zijn overleden is 65 jaar.