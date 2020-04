Dagelijks dodental door coronavirus in VS beduidend lager

buitenland 21 apr 8:18

In de VS zijn in afgelopen 24 uur beduidend minder mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.





Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 42.094 Amerikanen overleden en en raakten meer dan 784.000 inwoners besmet. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden en doden. © ANP 2020 Volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore overleden er 1433 mensen, tegen 1997 in de 24 uur daarvoor. De huidige aantallen liggen fors lager dan de dagen daarvoor. Vrijdag kwamen 3856 mensen om, donderdag daarvoor stierf een recordaantal van 4491 coronapatiënten.Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 42.094 Amerikanen overleden en en raakten meer dan 784.000 inwoners besmet. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden en doden.