Italië gaat vanaf 4 mei coronamaatregelen versoepelen

Italië versoepelt vanaf 4 mei stapsgewijs de beperkende maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus.

Eind deze week komt de Italiaanse regering met plannen daarvoor, kondigde premier Giuseppe Conte dinsdag aan. "Ik wou dat ik kon zeggen: laten we alles weer opendoen. Onmiddellijk. We beginnen morgenochtend. Maar zo'n beslissing zou onverantwoord zijn," aldus Conte. "Het zou de curve van de infecties weer doen stijgen en alle inspanningen tot nu toe te niet doen".De gezondheidsautoriteiten in Italië meldden maandag 2256 nieuwe infecties, de geringste toename in ruim een maand. Het dodental steeg met 454 tot 24.114. Alleen in de Verenigde Staten heeft de ziekte meer patiënten het leven gekost. In totaal zijn in Italië sinds februari ruim 180.000 mensen besmet geraakt.