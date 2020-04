Lichte stijging coronapatiënten Duitsland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 1785 toegenomen en dat betekende een iets grotere stijging dan een etmaal eerder.

Versoepeling

Dat meldde het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, dat in Duitsland de officiële cijfers bijhoudt. Het totaal aantal infecties bedraagt nu 143.457. Ook de groei van het aantal doden was dinsdag met 194 groter dan maandag toen 110 nieuwe sterfgevallen werden gemeld. Er zijn in Duitsland inmiddels 4598 mensen overleden aan het coronavirus.Het RKI waarschuwde dinsdag voor het gevaar van een nieuwe golf besmettingen. Dat gebeurde omdat het zogenoemde reproductiegetal licht was gegroeid. Dat getal geeft aan hoeveel anderen worden besmet door iemand die corona heeft.Vrijdag lag dit getal op 0,7. Dinsdag was dat gestegen naar 0,9, meldden Duitse media. Als het getal boven de 1 komt, kan het virus opnieuw om zich heen grijpen, aldus het RKI.Duitsland voerde maandag een eerste versoepeling in van de beperkende maatregelen die van kracht zijn. Kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter mochten hun deuren weer openen.