Aantal besmettingen laatkomer Rusland boven 50.000

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland is tot boven de 50.000 gestegen.





De afgelopen 24 uur stierven 51 coronapatiënten in Rusland. Er zijn nu 456 mensen in dat land aan het virus bezweken. Het aantal coronagevallen in Rusland is de afgelopen dagen sterk opgelopen.





Laatkomer

In Europa heeft de uitbraak van het coronavirus al tientallen duizenden slachtoffers geëist en blijft het virus om zich heen grijpen. Vanuit Rusland bleef het echter lange tijd stil. De Russische president Vladimir Poetin, die de klok rond beschermd wordt tegen het coronavirus, hield lange tijd vol dat in zijn land de situatie "onder controle" is.





Artsen lieten echter een ander geluid horen en zeiden dat de regering de cijfers over het aantal besmettingen bewust laag hield en medisch personeel dwong om patiënten te behandelen zonder enige beschermende uitrusting. Ook in overlijdensakten zou het woord 'corona' taboe zijn geweest. In plaats daarvan werd een longontsteking of een andere ziekte aangewezen als doodsoorzaak.





Het Russisch crisiscentrum meldde dat er het afgelopen etmaal 5642 nieuwe gevallen waren ontdekt waarmee het totaal naar 52.763 steeg. De groei was daarmee groter dan maandag.