Oostenrijkse MMA-vechter Wilhelm Ott bekeert zich tot Islam (video)

Wilhelm Ott kondigde onlangs aan te zijn bekeerd tot de islam en zei dat de uitbraak van het coronavirus hem hielp bij het vinden van het geloof

De 38-jarige MMA-vechter deelde een video waarin hij de shahada uitspreekt op zijn Instagram. Volgens Ott zat de islam al jaren in zijn gedachten maar waren en momenten dat hij daar niks mee wist te doen. "De coronacrisis gaf me de nodige rust om mijn geloof terug te vinden", zei Ott in zijn Instagram-bericht. "Ik liet mezelf politiek beïnvloeden maar toen ik het moeilijk had gaf de islam me de nodige kracht.", voegde hij toe.









De bekeerling werd na de bekendmaking van zijn bekering overladen door welkomstberichten van moslims wereldwijd. In een andere Instagram-bericht sprak Ott zijn dankbaarheid uit voor de positieve reacties die hij ontving van zijn fans en de islamitische gemeenschap. "Je geeft me de kracht en versterkt mijn geloof in Allah swt. Mashallah aan jullie allemaal".









Wilhelm "The Amazing" Ott stond op de 74e plaats van de 615 actieve EU Wester Pro Welterweights, volgens MMA-bron Tapology.

