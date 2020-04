Taraweeh-gebeden moskeeën Saoedi-Arabië opgeschort

De Taraweeh-gebeden in Mekka en Medina zijn opgeschort om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan,

De speciale nachtgebeden die tijdens de heilige vastenmaand Ramadan worden verricht zullen zonder publiek worden gehouden in de grote moskee al-Haram in Mekka en moskee al-Nabawy in Medina, zei Abdul Rahman As-Sudais, president van het algemeen presidium van de twee heilige moskeeën.





De Taraweeh-gebeden zullen voornamelijk worden uitgevoerd met staf, zei As-Sudais in een verklaring op Twitter. Ook de Itikaf, de islamitische praktijk om zich in de moskee op te sluiten om te bidden, is in beide moskeeën is geannuleerd.





De verklaring herinnerde er ook aan dat de Umrah-bedevaart tot nader order geschorst blijft.

