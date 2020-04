Moskeegangers trakteren zorgpersoneel Frankrijk op couscous

Moskeegangers van de Grand Mosque in Nantes willen op deze manier de zorgmedewerkers een hart onder de riem steken, zegt woordvoerder Mouhsine. Foto's van het gebaar werden door zorgmedewerkers op sociale netwerken gedeeld.

Volgens Mouhsine is het traditionele gerecht hèt symbool van eenheid. In Marokko biedt de traditie van de vrijdagcouscous een waardevolle gelegenheid voor gezinnen om samen te komen.

In Frankrijk wordt zoals op veel plekken in de wereld elke avond om acht uur geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel vanwege de strijd tegen het coronavirus. Ook zijn er tal van initiatieven om zorgpersoneel in het zonnetje te zetten of te ontlasten. Zo kleurt sinds maart de Eiffeltoren elke avond 'merci' en kan zorgpersoneel rekenen op gratis vervoer of brandstof. De Franse eerste minister Edouard Philippe meldde vorige week dat zorgpersoneel dat in Frankrijk actief is in de bestrijding van COVID-19 de komende maand kan rekenen op een premie van €1.500,-.





Maar er is ook steeds meer kritiek vanuit de zorgsector, die sinds een jaar staakt en de straat op gaat om meer investeringen te eisen, met name in ziekenhuizen die gefinancierd worden met publiek geld. "Noem ons geen helden, investeer liever", klinkt het geluid. "Wij hebben geen behoefte aan applaus, wij hebben behoefte aan beslissingen die vertaald worden in de begroting van de staat. Anders zijn het slechts woorden, geen daden", zei Anne Gervais, een Parijse dokter en mede-oprichter van het Collectif Inter-Hôpitaux, dat vorig jaar de leiding nam in het protest tegen het zorgbeleid van president Macron.