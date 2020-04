Nederlands Dodental coronavirus stijgt met 165

Daling

Coronapatiënten

Het aantal gemelde doden ligt op dinsdag altijd hoger dan op andere dagen. Dat komt doordat ziekenhuizen vooral op maandagen aan hun GGD'en doorgeven hoeveel mensen tijdens het weekeinde zijn overleden. De GGD'en geven het vervolgens door aan het RIVM, dat die sterfgevallen meeneemt in de update van dinsdag. Twee weken geleden meldde het RIVM op dinsdag 234 sterfgevallen, 292 ziekenhuisopnames en 777 positieve tests. Vorige week duurde het weekeinde langer vanwege Pasen.Volgens het RIVM daalt het aantal gemelde ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. "De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken", concludeert het instituut.De dodelijkste dag tot nu toe was 2 april. Toen stierven 167 mensen aan het coronavirus. Twee dagen eerder overleden 165 patiënten. Sindsdien is het langzaam gezakt. Afgelopen vrijdag overleden honderd coronapatiënten. De helft van de doden is 82 jaar of ouder, maar onder de doden zijn ook een tiener, drie twintigers, zes dertigers en vijftien veertigers.Zes op de tien coronapatiënten zijn vrouwen. Maar bij de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen zijn zes op de tien patiënten mannen.Noord-Brabant heeft nog altijd de meeste besmettingen (7209), gevolgd door Zuid-Holland (6886) en Gelderland (4356).