Marokko: Coronavirus aangetroffen in nog twee gevangenissen

Dat meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP). Eerder meldde het overkoepelend orgaan voor Marokkaanse gevangenissen (DGAPR) al dat het virus werd aangetroffen bij vier medewerkers en twee gedetineerde in de gevangenis van Ksar Kbir nabij Tanger.

Om de verspreiding van het coronavirus onder gevangenismedewerkers en gedetineerden te voorkomen besloot DGAPR om gevangenispersoneel in twee roterende groepen te verdelen. De ene groep werkt twee weken en blijft daarna afgezonderd thuis wanneer de tweede groep het werk overneemt. DGAPR benadrukte dat personeel elke twee weken wordt getest op COVID-19; aan het einde èn aan het begin van de twee weken durende rotatie.

De besmettingsgevallen bij de Ksar Kbir inrichting kwamen aan het licht toen een groep medewerkers aan het einde van hun rotatie werd getest. De vier besmette medewerkers hadden contact met vier gevangenen, waarvan er één uiteindelijke besmet bleek te zijn. DGAPR liet vervolgens nog 55 andere gevangenen in Ksar Kbir testen. Daarbij werd een tweede besmetting bevestigd waarop de directie besloot alle gedetineerden te testen.

DGAPR heeft richtlijnen opgesteld voor gevangenen en gevangenispersoneel om infecties te voorkomen, waaronder het gebruik van beschermende mondkapjes en gezichtsmaskers, het verstrekken van beschermende kleding voor het personeel en het gebruik van steriliserende producten in de faciliteiten. Ook worden nieuwe gedetineerden eerst twee weken afgezonderd alvorens ze zich mogen voegen bij de rest van de gevangenispopulatie.





DGAPR benadrukte dat slechts twee van de in totaal 80.000 gevangenen in Marokko besmet is met het coronavirus. Onder de 10.200 gevangenismedewerkers zijn tot dusver negen besmetting bevestigd.