Turkije wil vierdaags avondklok

De avondklok begint op donderdag en loopt door tot en met het weekend

Turkije is van plan deze week de 'weekendklok' in 31 provincies in te voeren als onderdeel van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus, zei president Recep Tayyip Erdogan maandag. De weekendklok moet ingaan op donderdag 23 april, een feestdag ter herdenking van de oprichting van het Turkse parlement. De avondklok eindigt op 26 april om middernacht.





Bakkers en kiosken kunnen gedurende de avondklok open blijven, zei Erdogan tijdens de vierde video-kabinetsvergadering. Erdogan hoopt met de maatregelen de besmettingsgraad in het land te verlagen om na Eid al-Fitr, aan het einde van de Islamitische vastenmaand Ramadan, de maatregelen weer te versoepelen.





Maandag liep het dodental door het coronavirus in Turkije op tot 2.140, met 90.980 besmettingsgevallen.

© MAROKKO.NL 2020