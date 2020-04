Marokko breidt aantal coronatests uit tot meer dan 2.000 per dag

Gemiddeld heeft Marokko tussen 11 april en 19 april 917 tests per dag uitgevoerd

Dat zei de Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb maandag in de Tweede Kamer tijdens een sessie met mondelinge vragen. "We hebben snel en efficiënt gehandeld, we hebben ons aangepast aan de verspreiding van het virus.", zei Ait Taleb.





Volgens de zorgminister is de besmettingsgraad in Marokko gedaald van 3 naar 1. "Maar we zijn er nog niet in, we moeten waakzaam blijven gezien het opduiken van uitbraken in fabrieken", zei de minister verwijzend naar een aantal nieuwe besmettingshaarden in Marokkaanse fabrieken in de regio's Marrakech en Tanger.





Het sterftecijfer onder coronapatiënten in Marokko is gedaald van 6,2% naar 4,7%. "Met minder dan 5% is het sterftecijfer in Marokko laag in vergelijking met de rest van de wereld", zei de minister maar waarschuwde vervolgens wel dat het virus nog steeds erg nieuw is en dat we er nog te weinig over weten.





Testen, testen, testen

Marokko lijkt het advies van deskundigen en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ten harte te nemen. WHO-voorman Tedros Adhanom Ghebreyesus riep landen onlangs op meer te testen. "De meest effectieve manier om infecties te voorkomen en levens te redden, is het doorbreken van de COVID19-overdracht. Om dat te doen, moet je testen en isoleren.".









Om het aantal dagelijkse tests in het land op te voeren heeft Marokko onlangs 100.000 testkits aangeschaft. Ook worden steeds meer gezondheidsinstellingen geautoriseerd om te testen op COVIV-19.

