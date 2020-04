Dodental door corona stijgt fors in Verenigd Koninkrijk

Het dodental door het coronavirus is in de Britse ziekenhuizen fors toegenomen. De gezondheidsautoriteiten melden dinsdag 828 nieuwe sterfgevallen, aanzienlijk meer dan het etmaal ervoor.

© ANP 2020

De stijging is mogelijk te wijten aan een na-ijleffect van het weekeinde dat ook in onder meer Nederland is opgevallen. In de weekeinden treedt er vaak vertraging op in de registratie van overledenen.In het Verenigd Koninkrijk zijn nu 17.337 patiënten overleden aan Covid-19. Volgens Sky News is het werkelijke aantal veel hoger omdat de slachtoffers in de verzorgingshuizen niet zijn meegeteld, veelal omdat niet met zekerheid is vastgesteld dat corona de oorzaak van het overlijden was.Er kwamen dinsdag in het Verenigd Koninkrijk 4300 nieuwe besmettingsgevallen bij, waardoor er nu in totaal meer dan 129.000 zijn geregistreerd.