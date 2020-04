Kinderen voorlopig helft van de tijd naar basisschool

Kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de schoolweek weer naar de basisschool. Het kabinet rekent erop dat vanaf 1 juni ook de middelbare scholen weer open kunnen.

Coronatest

Ze moeten dan in staat zijn op school 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, zegt premier Mark Rutte. Kinderopvang, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs gaan gelijk met de basisscholen weer helemaal open, zei Rutte na nieuw overleg van ministers die het meest bij de strijd tegen de coronapandemie zijn betrokken. Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen zich laten testen op het coronavirus als ze klachten hebben die daarop duiden, belooft hij.Basisscholen kunnen hun deuren weer openen omdat jonge kinderen het virus minder snel lijken op te lopen en over te dragen, zegt Rutte. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag, en de andere helft de andere dag les te geven.Het is niet realistisch om van jonge kinderen te verwachten dat ze onderling 1,5 meter afstand bewaren, denkt de premier. De risico's zijn niettemin te overzien, denkt het kabinet. Als de gedeeltelijke herstart van de basisscholen goed uitpakt, kunnen zij volgens Rutte "ergens in de komende weken" weer helemaal op gang komen.Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen net als zorgpersoneel aanspraak maken op een coronatest, zegt Rutte. Het kabinet "snapt de zorgen" die leerkrachten en ouders hebben en wil daar zo aan tegemoet komen.Met de herstart van de basisscholen hoopt het kabinet het leven van thuiswerkende ouders een stuk makkelijker te maken. Deze maatregel kon ook eenvoudig worden versoepeld, omdat leerlingen meestal in de buurt wonen. Het wordt daardoor niet veel drukker op straat en in het ov.