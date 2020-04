Rutte worstelt met 'duivelse dilemma's' in ongekende crisis

Premier Mark Rutte heeft dagenlang geworsteld met "duivelse dilemma's" met betrekking tot de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende, en bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken", zei de premier in een persconferentie na afloop van het ministeriële crisisberaad. "Ik wil zielsgraag zeggen dat er weer meer kan, maar tegelijkertijd is dat heel eng en gevaarlijk als je weet hoe cijfers zich ontwikkelen", zegt de premier. "De druk op de zorg is nog gigantisch hoog." Daarom heeft het kabinet besloten slechts enkele maatregelen af te bouwen. Hij vreest anders voor een tweede golf waardoor het aantal besmettingen toch weer snel oploopt. "Met als gevolg nog meer druk op zorg, meer slachtoffers, uitgestelde operaties van mensen met ander ziektes. Dat willen we per se voorkomen."Rutte kan zich goed voorstellen dat mensen hadden gehoopt dat de maatregelen die tot 28 april liepen zouden worden beëindigd en dat ondernemers weer aan de slag konden gaan. Maar de afbouw moet "stap voor stap" worden geregeld, zegt de premier. "De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander."