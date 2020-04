Rutte: restaurants en cafés ook met plan niet zomaar open

Horecagelegenheden zoals restaurants en cafés blijven tot en met 19 mei dicht, heeft het kabinet besloten.

Volgens premier Mark Rutte moet er nog best wat gebeuren voordat eet- en drinkgelegenheden de deuren kunnen openen. Het kabinet heeft aan sectoren gevraagd om plannen in te leveren voor de zogenoemde 1,5 metereconomie. Daarin moeten branches aangeven hoe ze in hun situatie rekening houden met de anderhalve meter afstand tussen mensen die de overheid oplegt.Het helpt als ondernemers "hun eigen zaakje voor elkaar hebben", zegt Rutte. Maar hij wil het "misverstand" de wereld uit helpen dat sectoren direct open kunnen als er een plan ligt. Er spelen nog twee belangrijke zaken: "Hoe zit het met de druk op de zorg?" en hoeveel ruimte is er op straat. Dat zijn belangrijke voorwaarden, aldus de premier.