Anderlecht: Voorlopig rapport impliceert politie in dood Adil

Het gebrek aan remsporen, de positie van de politieauto op de weg en de richting van het stuurwiel en autobanden spreken het verhaal van de agenten tegen

De 19-jarige Adil uit Anderlecht kwam 10 april om het leven toen hij met zijn scooter in aanrijding kwam met een politievoertuig. Hij vluchtte op dat moment voor een andere politiepatrouille. De tragische dood leidde de dagen daarop tot zware rellen in de gemeente Anderlecht. Bij de rellen werd een dienstwapen van een agent ontvreemd

Het politievoertuig waar Adil naar verluidt tegenaan knalde is een zwarte Opel Corsa van de antibanditisme-eenheid van de politie Zuid. In Antwerpen noemt men ze de botinnekes. Het is één van de politiewagens die meteen reageerde op de oproep over een groep jongens die zich niet aan de avondklok zou houden. De wagen heeft geen sirenes en geen zwaailicht. Volgens de krant is het "extreem toevallig" dat Adil uitgerekend tegen de politieauto aanrijdt die is uitgerukt om hem te zoeken.

Tot nu toe beweerden de agenten dat Adil op de politiewagen inreed op het moment dat hij met zijn scooter een bestelbusje passeerde. "Na een inhaalmanoeuvre van de scooter kwam het tot een frontale botsing met de politie.", zei korpschef Patrick Evenepoel van de Brusselse politiezone Zuid. In de initiële communicatie van zowel het parket als de politie is het dus Adil die van zijn weghelft is afgeweken.

Uit een rapport blijkt nu dat het politievoertuig de middenstrook met meer dan 70 centimeter overschreed, wat suggereert dat de politie Adil raakte en niet het tegenovergestelde, meldt dagblad De Morgen . Ook zijn op de weg geen remsporen van de politieauto aangetroffen en lijkt de politiewagen tot stilstand te zijn gekomen nadat de bestuurder het stuur naar links heeft gedraaid; in de richting van Adil. Het lichaam van Adil moet na de klap een zweefvlucht over de auto hebben gemaakt. Zijn helm was niet vastgeklikt en is tientallen meters verder teruggevonden.

Een onderzoeksrechter bij het parket in Brussel wordt nu aangesteld om de zaak verder te onderzoeken. Een advocaat van de beschuldigde politieagenten, Sven Mary, ontkent de nieuwe rapporten. De agent die de politieauto bestuurde beweert stellig de scooter van Adil pas te hebben geraakt nadat deze op de weg viel.







De krant besluit de bevindingen met Sven Mary te delen. "Net voor de botsing heeft Adil een Mercedes Vito voorbij gestoken. Hij heeft eerst met z’n brommer die Vito geraakt, en mogelijk is hij daardoor z’n evenwicht gaan verliezen. De agenten hebben hem niet zien komen. Of het nu mijn cliënten waren geweest of een oud dametje, het resultaat zou hetzelfde zijn geweest.", reageerde de advocaat.





De krant stuurde foto's van het wegdek met de aanwijzingen over de spookrijdende Opel Corsa. "Het moet een soort uitwijkreflex zijn geweest, na de botsing. Dat doet ook iets met je, frontaal tegen iemand aanbotsen.", antwoordde de advocaat.





"Als je uitwijkt voor een naderende tegenligger, dan draai je je stuur toch naar rechts, en zéker niet naar links?", merkt de krant op. "Ja, maar volgens de bestuurder was het echt een harde klap. Het linkerwiel van de Corsa is ontploft en de stuurwielaandrijving raakte door de klap beschadigd. Hij kon niet meer sturen.", was de verklaring van de jurist.





"Maar als de stuurwielaandrijving niet meer werkt als gevolg van de botsing, dan geven de lijnen op het asfalt toch perfect de situatie van het ongeval weer? Dan kan er geen uitwijkreflex meer zijn geweest.", was de vervolgvraag van de krant. "Ik kan u enkel zeggen dat wij met vertrouwen uitkijken het verslag van de verkeersdeskundige.", aldus Mary.





Een aantal dagen later neemt de zaak een verrassende wending; de zaak is nu in handen van de afdeling 'affaire spéciales', oftewel 'interne zaken'. De politie laat weten dat het in afwachting van de afloop van het onderzoek geen mededelingen meer doet.





"We hebben hem, we hebben hem geschept"

In een interview met nieuwsdienst RTBF bevestigt de getuigenis van een kennis van Adil de bevindingen van de krant. De jongen was één van de jongens die op die bewuste avond staande werd gehouden. Terwijl de agenten de boete aan het schrijven waren, hoorde hij geluiden uit de portofoon: "We hebben hem, we hebben hem geschept."





Ook een ooggetuige die vanuit zijn woning aan de overkant het ongeval zag gebeuren bevestigt het verhaal, ook hij spreekt van een stuurbeweging. "Hij heeft de familie gecontacteerd en gaat volgende week een verklaring afleggen bij de onderzoeksrechter."



