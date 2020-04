Tanger sluit 10 fabrieken wegens niet naleven preventiemaatregelen

Lokale autoriteiten in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima hebben tien fabrieken gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Dat meldt de Minister van Werkgelegenheid Mohamed Amkraz maandag. De fabrieken behoorden tot de vitale sectoren maar zijn toch gesloten omdat de huidige bedrijfsvoering een gevaar vormt voor werknemers.





De sluiting volgde nadat de bedrijventerreinen van de fabrieken werden bezocht door een speciale commissie, bestaande uit afgevaardigden van de betrokken ministeries en een groep arbeidsinspecteurs.





In Marokko heerst de angst dat in Marokkaanse fabrieken nieuwe besmettingshaarden ontstaan. Het Ministerie van Volksgezondheid wees naar de fabrieken in de regio Marrakech en Tanger als oorzaak van de plotselinge toename in het aantal nieuwe besmettingen in de regio.

