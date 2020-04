30% nieuwe coronabesmettingen Casablanca werkzaam in één fabriek

De regio Casablanca-Settat telt met 840 gevallen de meeste besmettingen in Marokko

De afgelopen 24 uur zijn in de regio Casablanca-Settat 58 nieuwe besmettingen bevestigd, waarvan 17 recent in contact zijn geweest met de fabriek van Emo Clinic in het industriële complex Oukacha in de wijk Anfa. In de fabriek wordt medische apparatuur gemaakt en zijn eerder al 130 besmettingen bevestigd.





Van de 782 besmettingen in Casablanca kwamen er 199 uit de wijk Anfa. In de wijk wonen relatief veel ondernemers, zakenlieden en Marokkanen uit het buitenland. Ook is de wijk regelmatig het toneel van festivals en religieuze ceremonies.





Anfa is ook de thuishaven van de twee belangrijkste COVID-19-screeningcentra; onderzoeksinstituut Pasteur (IPM) en het Moulay Youssef-ziekenhuis.

