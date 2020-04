Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 163

In de laatste 24 uur zijn nog eens twee mensen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 145.

De regio Marrakech-Safi en Tanger-Tetouan-Al Hoceima maakten de afgelopen dagen grote sprongen in het aantal nieuwe besmettingen. De vele fabrieken in de regio's blijken boosdoener. In de regio Tanger zijn tien fabrieken gesloten wegens het niet naleven van preventiemaatregelen.

Volgens de zorgminister is de besmettingsgraad in Marokko gedaald van 3 naar 1. "Maar we zijn er nog niet in, we moeten waakzaam blijven gezien het opduiken van uitbraken in fabrieken", zei de minister verwijzend naar de nieuwe besmettingshaarden in Marokkaanse fabrieken.





Het sterftecijfer onder coronapatiënten in Marokko is gedaald van 6,2% naar 4,7%. "Met minder dan 5% is het sterftecijfer in Marokko laag in vergelijking met de rest van de wereld", zei de minister maar waarschuwde vervolgens wel dat het virus nog steeds erg nieuw is en dat we er nog te weinig over weten.