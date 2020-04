Tanger evacueert 50 coronapatiënten

Op de nacht van maandag op dinsdag zijn meer dan 10 ambulances ingezet om ruim 50 mensen te evacueren naar ziekenhuizen in de regio

Het gaat om arbeiders die werkzaam zijn in textielfabrieken in de wijken Al-Awama en Jaznah in Tanger, meldt nieuwsdienst Alyaoum24.





Lokale autoriteiten in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima hebben tien fabrieken gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de fabrieken werden de preventiemaatregelen niet nageleefd.





In Marokko leeft de vrees voor een nieuwe besmettingsgolf nu in meerdere fabrieken in de regio Marrakech en Tanger nieuwe besmettingshaarden zijn geconstateerd.

