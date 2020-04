Tandartsen en mondhygiënisten hervatten per direct reguliere zorg

Tandartsen en mondhygiënisten hervatten vanaf woensdag de reguliere zorg. De sector heeft daarvoor een eigen richtlijn opgesteld, waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze weer aan de slag kunnen.

Dat meldden de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT. De organisaties geven aan dat de tandartspraktijken en die van mondhygiënisten nooit dicht zijn geweest. Wel was de reguliere mondzorg opgeschort om een verantwoorde manier te vinden om het dagelijkse werk uit te kunnen voeren. Die hebben ze nu gevonden."Met de definitieve vaststelling van de Leidraad Mondzorg Corona kan onze koers worden vervolgd", meldden de koepelorganisaties dinsdagavond. "Vanaf woensdag 22 april kunnen mondzorgpraktijken de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Dit houdt in dat alle mondzorgverleners en mondzorgpraktijken daarbij de Leidraad Mondzorg Corona volgen." In de leidraad wordt onder andere ingegaan op de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullende hygiënemaatregelen.