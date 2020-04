Kabinet: over maand besluit over een nieuwe corona-app

Het kabinet laat een nieuwe app ontwikkelen en hoopt hierover over een maand een besluit te nemen. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Vanuit verschillende organisaties kwam flinke kritiek op de zeven overgebleven voorstellen en de snelheid waarmee het ministerie van Volksgezondheid een app wilde lanceren. Het kabinet doet daarom een pas op de plaats. "Mede op basis van de conclusies van KPMG, de Landsadvocaat, het college van de Rechten van de Mens en de AP, heb ik besloten nu geen opdracht te geven voor de inzet van een of meer specifieke oplossingen zoals die tot nu toe zijn ingediend", zegt De Jonge. "Mijn verwachting is dat ikover vier weken een goed vervolgbesluit zal kunnen nemen over of en hoe apps kunnen worden ingezet."Wel is er genoeg kennis onder de appbouwers die afgelopen weekeinde hun voorstellen presenteerden. De Jonge is "onder de indruk" van deze finalisten, die uit honderden voorstellen werden geselecteerd. Hij wil dan ook de juiste mensen bij elkaar brengen, en kijkt nog hoe hij zo'n team kan samenstellen. Privacy- en IT-experts zullen dan de krachten bundelen om zo tot een goede app te komen, die veilig en privacyproof is.Zo'n app moet het onderzoek naar onderling contact tussen Nederlanders ondersteunen. Zo wil het kabinet makkelijker kunnen traceren wanneer iemand in contact is geweest met een besmet persoon. Die mensen weten dan dat ze thuis moeten blijven en kunnen bij klachten straks mogelijk getest worden. Premier Mark Rutte hield na een belangrijk crisisberaad op dinsdag vol dat de app een belangrijk onderdeel moet worden van het Nederlandse testbeleid.