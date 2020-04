WhatsApp lanceert social distancing-stickers

In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft WhatsApp een speciaal stickerpakket gelanceerd

© ANP 2020

Met de stickers kunnen gebruikers elkaar, zonder iets te hoeven typen, kunnen laten weten wat ze doen of hoe ze zich voelen tijdens de coronacrisis. Op de blog van de chatdienst wordt uitgelegd wat voor nut de speciale stickers uit het Samen thuispakket hebben. "Met deze stickers herinner je mensen op een creatieve manier eraan om hun handen te wassen, afstand te houden en aan lichaamsbeweging te doen. Ook brengen de stickers een eerbetoon aan onze helden in de zorg en de helden in ons eigen leven."Gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld een sticker van een mok versturen met daarop de tekst 'staying home'. Ook zijn er stickers toegevoegd van thuiswerkende mensen, compleet met een laptop in de hand en een pyjama en wollige konijnenpantoffels aan. Natuurlijk worden ook de helden in de zorg niet vergeten, zij zijn vertegenwoordigd in de vorm van een zorgmedewerker met een cape om.Stickers werden anderhalf jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd in WhatsApp en zijn volgens de chatdienst een van de meest populaire communicatiemiddelen.