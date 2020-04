Qatar bedankt Marokko voor autoriseren repatriëringsvlucht

De vlucht van Qatar Airways vertrok zondag vanuit luchthaven Mohammed V in Casablanca richting Doha, meldt de Qatarese ambassade in Rabat op Twitter. "De repatriëringsoperatie in samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten is goed verlopen, in overeenstemming met alle preventieve maatregelen om de veiligheid van repatrianten te garanderen", aldus de ambassade.









De verklaring werd afgesloten met een dankbetuiging voor de hulp van Marokko bij het vergemakkelijken van de repatriëringsoperatie.





Sinds het opschorten van het luchtverkeer heeft Marokko meer dan 500 repatriëringsvluchten geautoriseerd. Terwijl Marokko andere landen heeft geholpen gestrande vreemdelingen te repatriëren, wachten 18.000 Marokkaanse staatsburgers op een kans terug te mogen keren naar hun thuisland.