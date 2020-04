Beijing verscherpt coronamaatregelen toch weer

Peking verscherpt de coronamaatregelen ondanks dat China naar eigen zeggen de uitbraak van het coronavirus vergaand onder controle heeft.

Mensen die in de stad arriveren moeten niet alleen twee weken in zelfisolatie maar daarna ook nog een week in "huiselijke observatie". Het land maakt zich zorgen over de stroom reizigers vanuit het buitenland die besmet zijn met het virus. Het gaat bijna uitsluitend om Chinezen die in hun vaderland terugkeren. Voor buitenlanders is het land zo goed als op slot.De nationale gezondheidscommissie meldde woensdag dertig nieuwe besmettingen. Daaronder waren 23 mensen die naar China waren gereisd en zeven lokale besmettingen. In China, waar het virus in de stad Wuhan het eerst de kop op stak, zijn meer dan 82.000 mensen besmet geraakt van wie er 77.000 zijn genezen.