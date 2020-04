Spanje wil lockdown tweede helft mei versoepelen

De Spaanse regering wil de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in de tweede helft van mei voorzichtig gaan afbouwen.

Heen en weer

Dat zei premier Pedro Sanchez woensdag. De beperkingen zullen langzaam en geleidelijk worden versoepeld om de veiligheid te garanderen, verklaarde Sanchez tijdens een parlementaire vergadering. Hij zal het parlement vragen de noodtoestand in Spanje te verlengen tot 9 mei.Er zijn inmiddels een paar voorzichtige stappen ondernomen tot versoepeling van de maatregelen. Zo mogen sommige werknemers weer aan het werk en kinderen mogen vanaf komend weekend weer naar buiten, maar de meeste beperkingen blijven van kracht."We zullen heen en weer gaan, afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt", zei Sanchez. Dinsdagavond boog de regering voor publieke druk en zei dat kinderen onder de 14 jaar onder begeleiding weer korte wandelingen naar buiten kunnen maken.De lockdown werd op 14 maart van kracht in het land. In Spanje zijn meer dan 21.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.