Nederlands dodental coronavirus stijgt tot boven de 4000

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4054. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 138 sterfgevallen doorgekregen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tot boven de 10. 000. Sinds het begin van de uitbraak, bijna twee maanden geleden, zijn 10. 021 mensen opgenomen, een stijging van 124 ten opzichte van dinsdag. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg met 708 naar 34.842. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien zijn de cijfers niet helemaal actueel, omdat ziekenhuisopnames en sterfgevallen soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames blijft dalen, aldus het RIVM.Per week worden bijna 40.000 mensen getest op het coronavirus. Volgens het RIVM daalt het percentage positieve tests. Dat komt doordat andere groepen worden getest, maar ook doordat er minder mensen besmet raken "door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen". Vanaf die dag zijn de scholen dicht en werken de meeste mensen vanuit huis. De dag ervoor moesten restaurants, sportscholen, sauna's en clubhuizen hun deuren sluiten.Eind maart en begin april lag de sterfte het hoogst. Op 2 april overleden 167 mensen aan het coronavirus, op 31 maart stierven 166 mensen. Afgelopen vrijdag overleden 110 coronapatiënten, op zaterdag 103 mensen. "De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder."Noord-Brabant (7331) en Zuid-Holland (7048) hebben de meeste vastgestelde besmettingen. Omgerekend naar het aantal inwoners zijn er relatief veel besmettingen in Oost-Brabant (Uden en Veghel), in het Peelgebied en in het noorden van de Veluwe en de IJsseldelta bij Zwolle.