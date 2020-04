Duitsland start met tests coronavaccin bij mensen

Het bedrijf BioNTech heeft toestemming gekregen voor een klinische proef van het vaccinprogramma

Het vaccinprogramma van biotechnologiebedrijf BioNTech is na zorgvuldige beoordeling van mogelijke risico's goedgekeurd voor klinische proeven bij mensen, aldus het Duitse regelgevende orgaan Paul-Ehrlich-Institut in een persbericht. Het is wereldwijd het vierde geautoriseerde klinische onderzoek waarbij een kandidaat voor het COVID-19-vaccin bij mensen wordt getest, benadrukt het instituut.





Het bedrijf BioNTech en farmagigant Pfizer ontwikkelen gezamenlijk kandidaat-vaccins als onderdeel van een wereldwijd ontwikkelingsprogramma. "We zijn verheugd de preklinische onderzoeken in Duitsland te hebben afgerond en binnenkort te kunnen starten met de eerste proeven op mensen", zei woordvoerder Ugur Sahin.





Voor het onderzoek zullen volgens het Paul-Ehrlich-Institut 200 gezonde vrijwilligers in de leeftijdcategorie 18-55 jaar worden gevaccineerd. Andere onderzoeken op mensen met een verhoogd infectierisico staan gepland voor het tweede deel van de klinische proef, op voorwaarde dat vooraf aanvullende onderzoeksgegevens worden ingediend.





Wetenschappers en onderzoekers over de hele wereld zijn momenteel hard op zoek naar een vaccin voor het nieuwe coronavirus dat wereldwijd meer dan 2,58 miljoen mensen heeft besmet en meer dan 178.000 mensen heeft gedood.





Totdat een vaccin beschikbaar is gaan gezondheidsdeskundigen door coronapatiënten te behandelen met antimalaria-medicijnen, waaronder hydroxychloroquine en chloroquine . Beide tonen positieve resultaten voor de COVID-19 gerelateerde longinfectie.

