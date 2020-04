Missouri klaagt China aan wegens economische schade door corona

De Amerikaanse staat Missouri heeft dinsdag de regering van China aangeklaagd wegens haar handelswijze na de uitbraak van het coronavirus in de stad Wuhan.

Die liet zoveel te wensen over dat het leidde tot een gigantische economische schade. De procureur-generaal van Missouri, Eric Schmitt, spande bij het federaal gerechtshof een civiele zaak aan onder meer wegens vermeende nalatigheid. Zijn klacht is dat de staat en zijn bewoners daardoor mogelijk tientallen miljarden dollars hebben verloren. Daarvoor wil Missouri financiële compensatie."De Chinese regering heeft gelogen tegen de wereld over het gevaar en het besmettelijke karakter van Covid-19, klokkenluiders het zwijgen opgelegd en amper iets gedaan de verspreiding van het virus te stoppen. Zij moet verantwoordelijk worden gehouden voor die daden", aldus de Republikein Schmitt.