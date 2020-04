'China moet Duitsland €150 miljard schadevergoeding betalen vanwege coronavirus'

De meest gelezen Duitse krant De Bild houdt China verantwoordelijk voor de coronacrisis in Duitsland.

In een artikel getiteld 'Wat China ons verschuldigd is' schreef de krant vorige week dat het Chinese regime een schadevergoeding van in totaal bijna €150 miljard moet betalen vanwege het coronavirus. De 'factuur' omvatte €24 miljard euro aan misgelopen toerisme-inkomsten in maart en april, 1 miljoen euro per uur aan kosten voor de nationale luchtvaartmaatschappij Lufthansa en €50 miljard aan inkomstenderving voor het midden- en kleinbedrijf in het land.





Steeds meer organisaties en landen doen dergelijke compensatieverzoeken nu steeds meer westerse regeringen transparantie van het Chinese regime verlangen.





Het artikel veroorzaakte een boze reactie vanuit de Chinese ambassade in Duitsland, die in een open brief aan Bild's hoofdredacteur Julian Reichelt ontkende dat China haar verplichtingen richting het internationaal recht heeft geschonden. Ook werd de krant beschuldigd van vreemdelingenhaat.





"Uw regering en uw wetenschappers moesten al lang hebben geweten dat het coronavirus zeer besmettelijk is, maar u liet de wereld in het duister", reageerde de hoofdredacteur met een eigen open brief aan de Chinese leider Xi Jinping. "Je beste experts reageerden niet toen westerse onderzoekers vroegen wat er aan de hand was in Wuhan", schreef hij.





Eerder deze maand ontdekte een rapport van de Britse denktank Henry Jackson Society dat China voor biljoenen dollars kan worden vervolgd voor de kosten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Volgens de denktank is de uitbraak wel degelijk het gevolg van een schending van het internationaal recht.





Er zijn verschillende rechtszaken aangespannen bij Amerikaanse rechtbanken die het Chinese regime aanklagen wegens economisch verlies als gevolg van de pandemie. De Amerikaanse staat Missouri heeft dinsdag de regering van China aangeklaagd wegens haar handelswijze na de uitbraak van het coronavirus in het Chinese Wuhan.





Ondertussen hebben westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië, de oproepen voor een onderzoek naar de oorsprong van het virus geïntensiveerd en kritiek geuit op het gebrek aan transparantie vanuit China.

