Woonwijk Oujda in Quarantaine door coronavirus in lokale supermarkt (video)

De eigenaar van een buurtsuper in de wijk Jawhara in Oujda is geïnfecteerd geraakt met het coronavirus

Lokale autoriteiten in Oujda hebben daarop de gehele wijk in quarantaine geplaatst om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De autoriteiten vrezen voor het ontstaan van een nieuwe besmettingshaard omdat de ondernemer veel contact heeft gehad met buurtbewoners.



Ordediensten hebben bewoners op de hoogte gesteld van de verscherpte maatregelen en iedereen dringend verzocht thuis te blijven. Bij alle in- en uitgangen van de wijk zijn controlepunten opgezet.