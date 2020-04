Dodental coronavirus Verenigd Koninkrijk boven de 18.000

buitenland 22 apr 17:15

De Financial Times berichtte dat het echte dodental door de coronacrisis mogelijk al op 41.000 staat. De zakenkrant baseert zich op cijfers van het ONS, de Britse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek. © ANP 2020 Het dodental steeg de afgelopen 24 uur met 759 naar 18.100. Het Verenigd Koninkrijk behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. De autoriteiten hebben bij ruim 133.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Minister Matt Hancock (Volksgezondheid) zei in het parlement dat zijn land de "piek" van de uitbraak heeft bereikt.Het daadwerkelijke aantal sterfgevallen en besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger. Zo worden verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen niet meegenomen in het dagelijkse dodental dat de autoriteiten naar buiten brengen.De Financial Times berichtte dat het echte dodental door de coronacrisis mogelijk al op 41.000 staat. De zakenkrant baseert zich op cijfers van het ONS, de Britse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek.