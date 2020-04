Ruim 200.000 RAMED-houders Marokko ontvangen corona-uitkering

Meer dan 200.000 leden van het Marokkaanse ziekenfonds (RAMED) komen in aanmerking voor financiële tegemoetkoming als gevolg van de coronacrisis

Dat meldt de speciale coronacommissie (CVE) van de Marokkaanse overheid in een persbericht. De commissie is 13 april begonnen met het overmaken van de tegemoetkoming die bedoeld is om de financiële druk te verlichten bij huishoudens die financieel geraakt zijn door de coronacrisis.





De commissie meldde onlangs ook steun te zullen verlenen aan kostwinners zonder formeel dienstverband en zonder ziektekostenverzekering. CVE zal binnenkort beginnen met het overmaken van gelden naar de niet-RAMED-houders.





Naast de RAMED-houders en niet-houders komen ook leden van het sociale zekerheidsfonds (CNSS) in aanmerking voor looncompensatie . Regeringsleider Saad Eddine El Othmani meldde vorige week dat meer dan 710.000 Marokkanen de looncompensatie hebben ontvangen.





De tegemoetkoming wordt betaald vanuit het coronafonds , bedoeld om de medische infrastructuur in het land te verbeteren en om de nationale economie te ondersteunen te midden van de uitbraak van het coronavirus.

© MAROKKO.NL 2020