Meer dan 25.000 doden door coronacrisis Italië

Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is de 25.000 voorbij. Wel zakte het aantal nieuwe sterfgevallen de afgelopen 24 uur onder de 500, melden de autoriteiten.

In het zwaar getroffen land zijn tot dusver 187.327 coronabesmettingen gemeld en 25.085 doden, 437 meer dan een dag eerder. Het aantal ernstig zieke mensen op de intensive care blijft ondertussen dalen: van 2471 op dinsdag naar 2384 op woensdag.Italië heeft na de Verenigde Staten het hoogste officiële dodental ter wereld. In de VS overleden volgens de laatste cijfers meer dan 45.000 coronapatiënten.