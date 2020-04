VS: China heeft corona-uitbraak te laat gemeld

De Verenigde Staten vinden dat China de uitbraak van het coronavirus te laat heeft gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Chinese werkwijze

© ANP 2020

"En zelfs daarna hebben ze niet alle informatie gedeeld waar ze over beschikten", zei minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken). Pompeo stelt dat China geheim probeerde te houden hoe gevaarlijk het nieuwe virus was. Dat dook vorig jaar op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich in de maanden daarna over de wereld. Inmiddels zijn de VS wereldwijd het zwaarst getroffen. Daar wijst de regering met een beschuldigende vinger naar China en de WHO."We zijn ervan overtuigd dat de Chinese Communistische Partij de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet tijdig heeft gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie", zei Pompeo op een persconferentie. Dat had volgens hem binnen 24 uur moeten gebeuren."Ze hebben een maand lang verzwegen dat het virus steeds van mens op mens werd overgedragen, tot het zich had verspreid over alle provincies van China", stelde de minister. "Ze dwongen mensen die de wereld wilden waarschuwen te zwijgen, lieten het testen van nieuwe monsters stilleggen en vernietigden bestaande monsters."Pompeo verweet de WHO niet aan de bel te hebben getrokken over de Chinese werkwijze. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf onder vuur ligt vanwege zijn aanpak van de uitbraak, heeft inmiddels de geldkraan naar die internationale organisatie dichtgedraaid.