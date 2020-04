Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 237

In de laatste 24 uur zijn nog eens vier mensen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid woensdagavond. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 149.

Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.

De regio Marrakech-Safi en Tanger-Tetouan-Al Hoceima maakten de afgelopen dagen grote sprongen in het aantal nieuwe besmettingen. De vele fabrieken in de regio's blijken boosdoener. In de regio Tanger zijn tien fabrieken gesloten wegens het niet naleven van preventiemaatregelen.