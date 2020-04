China doneert miljoenen aan WHO in strijd tegen coronavirus

China doneert omgerekend ruim 27 miljoen euro aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. "Het geld is vooral bedoeld om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren", aldus de woordvoerder.Het ministerie reageerde ook op de oproep van Australië voor een onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus. Australië vindt dat alle landen die zijn aangesloten bij de WHO daaraan mee moeten doen. ""Dat verzoek is een politieke zet", aldus een Chinese woordvoerder. "Australië moet zijn ideologische vooroordelen aan de kant schuiven."De uitbraak van het longvirus begon eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan. Volgens de WHO is de kans groot dat het afkomstig is van een dier. China heeft alle verzoeken om een onderzoek tot nu toe afgewezen.