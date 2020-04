'Laat WHO-landen verplicht meedoen aan corona-onderzoek'

Alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden deel moeten nemen aan een onafhankelijk onderzoek naar de coronapandemie. Dat zei de Australische premier Scott Morrison donderdag.

Morrison verwijst daar vooral mee naar China, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook. Australië heeft zich ontpopt tot een van de grootste critici van Peking als het gaat over de bestrijding van het longvirus. Morrison heeft er bij meerdere wereldleiders op aangedrongen een onderzoek te starten naar de oorsprong en de verspreiding van het coronavirus."Als je lid bent van een club als de WHO zouden daar verantwoordelijkheden en verplichtingen aan vast moeten zitten", zei de premier tegen verslaggevers. "Wij willen graag dat de wereld veiliger wordt wat virussen betreft. Ik hoop dat elk land, het zij China of wie dan ook, dat doel deelt." China heeft oproepen tot een dergelijk onderzoek tot dusver fel afgewezen.