Gespierde taal Iran na dreigement uit VS

Iran dreigt de VS met een "snelle en beslissende" reactie op eventuele Amerikaanse acties tegen het land. De waarschuwing komt als antwoord op eerdere dreigementen uit Washington.

'Gevaarlijk en intimiderend'

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde woensdag met hard optreden tegen de Iraanse marine, als die Amerikaanse schepen lastigvalt. Hij heeft de Amerikaanse marine opgedragen alle Iraanse kanonneerboten te beschieten en te vernietigen die een lastpost zijn, zo meldt hij op Twitter."Wij kondigen aan dat we bij de verdediging van onze nationale veiligheid, maritieme grenzen, onze belangen op zee en de veiligheid van onze schepen volledig vastberaden en serieus zijn", reageerde de commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde, generaal Hossein Salami.Trumps dreigement kwam nadat onlangs schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde Amerikaanse marineschepen "gevaarlijk en intimiderend" hadden benaderd. Elf Iraanse boten zouden herhaaldelijk zes schepen van de VS tijdens oefeningen in internationale wateren in de Perzische Golf hebben lastiggevallen De spanningen tussen beide staten waren al toegenomen nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood tijdens een drone-aanval in Irak. Iran nam wraak door een basis in Irak onder vuur te nemen waar Amerikaanse troepen waren gestationeerd.