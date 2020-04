'Repatriëring gestrande Marokkanen vereist rigoureuze voorbereiding'

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verduidelijkte onlangs de status van eventuele repatriëringsoperaties voor in het buitenland gestrande Marokkanen en beweert kosten noch moeite te hebben gespaard bij het ondersteunen van gestrande onderdanen.

Tijdens de parlementaire sessie dinsdag schatte regeringsleider Saad Eddine El Othmani het aantal gestrande rezigers in het buitenland op ongeveer 21.000, een hoger aantal dan de eerder gecommuniceerde 18.000.

El Othmani erkende dat de gestrande Marokkanen in "moeilijke omstandigheden" verkeren en onderstreepte dat de groep ook hoge ambtenaren en parlementariërs omvat. De regering ontving tientallen vragen van parlementsleden en burgers die zich zorgen maken over het feit dat hun familie in het buitenland vastzit als gevolg van de opgeschorte passagiersverbindingen