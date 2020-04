Frankrijk heropent scholen op 11 mei

In Frankrijk gaan de scholen op 11 mei weer open, maar leerlingen hoeven niet te gaan.





Het is ook niet de bedoeling professionele mondkapjes te dragen, omdat die dringend nodig zijn in de zorg.

Het is nog vrijwillig. De heropening is onderdeel van de eerste versoepelingen van de Franse coronamaatregelen die midden maart waren afgekondigd. In de strijd tegen het coronavirus komt er ook een advies om buiten mond en neus te bedekken, maar het gaat niet om een verplichting.