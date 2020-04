Iets meer dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care ligt, blijft dalen. Het zijn er nu nog 1008.

Dat zijn er 42 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlanders met het coronavirus liggen er 966 in Nederland, 40 minder dan woensdag. Daarnaast liggen 42 Nederlanders in Duitsland, 2 minder dan woensdag. Dat komt doordat mensen zijn teruggekeerd naar Nederland.Op de intensive cares liggen verder 389 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus."We hebben een nieuwe ziekte die de komende maanden een groot beslag blijft doen op de ziekenhuizen", zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS. Volgens hem hebben de ziekenhuizen daarom ook de komende tijd meer capaciteit nodig dan in de tijd voor corona. Daarnaast moet de zorg voor andere patiënten worden hervat. "De periode die we nu krijgen, de lucht, moeten we gebruiken om de capaciteit te vergroten", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.